Олег Романцев: Стыдно надевать красно-белую майку и проигрывать со счетом 0:4

Бывший главный тренер красно-белых Олег Романцев поделился эмоциями от прошедшего матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:0).

– Не больно ли от результата? Не больно. Каждый заслуживает то, что заслуживает. На сколько наработал, то и заслужил. Стыдно, это другое дело. Надевать красно-белую майку и проигрывать 0:4 – это стыдно, – приводит слова Романцева «Чемпионат».

Напомним, что голами в матче отметились нападающие Иван Сергеев (29-я минута), Малком (34) и Матео Кассьерра (90+3), а также полузащитник Вендел (46).

Клуб из Санкт-Петербурга в третий раз подряд стал обладателем Суперкубка России. Всего же на счету «Зенита» семь побед в матчах за Суперкубок страны.

Отметим, что петербургская команда одержала самую крупную победу в истории Суперкубка России. Ранее ни одному клубу не удавалось выиграть трофей с разницей более чем в три мяча.