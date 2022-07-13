В «Уфе» сообщили о том, что «Маритиму» хочет приобрести нападающего клуба Агаларова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил появившиеся слухи о том, что в подписании форварда команды Гамида Агаларова заинтересован «Маритиму».

Ранее комментатор Роман Нагучев в своих соцсетях сообщил, что португальский клуб сделал предложение уфимцам по трансферу 21-летнего футболиста.

– «Маритиму» – это, может быть, один из вариантов продолжения карьеры Гамида Агаларова. Также с футболистом ведут переговоры команды из Европы и один из российских клубов. Гамид об этом знает, – цитирует Газизова Sport24.ru.

Напомним, что Агаларов выступает за «Уфу» с января 2020 года. В прошедшем сезоне игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата России, отличившись 19 забитыми мячами в 29 матчах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Агаларова в шесть миллионов евро.