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Давыдов продолжит карьеру в «Химках»

Прошлый сезон форвард провел в ФК «Знамя Труда», представляющем второй дивизион ФНЛ.
Давыдов продолжит карьеру в «Химках»
14 июля 2022 20:47
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Химки»

Центральный нападающий Денис Давыдов подписал контракт с «Химками» до конца сезона-2022/23.

По информации портала transfermarkt, 27-летний нападающий перешел в подмосковную команду на правах свободного агента.

«Как только поступило предложение приехать на просмотр, без раздумий согласился. Я рад оказаться в «Химках» и вернуться в РПЛ», - прокомментировал подписание контракта Давыдов.

Отметим, что прошлый сезон форвард провел в футбольном клубе «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. В 21 матче первенства ФНЛ-2 нападающий забил девять мячей и сделал пять результативных передач.

Добавим, что воспитанник академии «Спартака» начал свою карьеру в составе красно-белых. Денис выступал в Чехии, Латвии и Болгарии.

источник: «Советский спорт»
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