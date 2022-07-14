Давыдов продолжит карьеру в «Химках»

Центральный нападающий Денис Давыдов подписал контракт с «Химками» до конца сезона-2022/23.

По информации портала transfermarkt, 27-летний нападающий перешел в подмосковную команду на правах свободного агента.

«Как только поступило предложение приехать на просмотр, без раздумий согласился. Я рад оказаться в «Химках» и вернуться в РПЛ», - прокомментировал подписание контракта Давыдов.

Отметим, что прошлый сезон форвард провел в футбольном клубе «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. В 21 матче первенства ФНЛ-2 нападающий забил девять мячей и сделал пять результативных передач.

Добавим, что воспитанник академии «Спартака» начал свою карьеру в составе красно-белых. Денис выступал в Чехии, Латвии и Болгарии.