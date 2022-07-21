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Бруну Фернандеш: Роналду должен сам принять решение, оставаться ему в «Манчестер Юнайтед» или нет

Португальский футболист все еще может сменить клубную прописку этим летом.
21 июля 2022 09:50
автор: Сергей Иванов

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал информацию о том, что португальский нападающий «манкунианцев» Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, чтобы иметь возможность выступать в Лиге чемпионов.

- Я не знаю, о чем Криштиану разговаривал с руководством клуба и тренером, но мы должны уважать его личное пространство. Криштиану стал лучшим бомбардиром команды по итогам прошлого сезона. Но это решение не я должен принимать, клуб должен сделать выбор, а Криштиану свой. Я не знаю, о чем он думает и хочет ли остаться в команде, - приводит слова Фернандеша Sky Sports.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что рассчитывает на Роналду в новом сезоне АПЛ. При этом руководство английского клуба выразило готовность расстаться с нападающим в летнее трансферное окно, если сумма трансфера составит не менее 15 миллионов евро, а сам футболист выразил желание покинуть стан «манкунианцев» в связи с пассивной работой английского клуба на трансферном рынке.

Кроме того, в СМИ также появлялась информация о том, что у нападающего «Манчестер Юнайтед» появилось предложение от одного из клубов Саудовской Аравии. Согласно ей, руководство неназванного клуба готово было заплатить английскому клубу за трансфер Роналду 30 миллионов евро. В тоже время португальскому форварду был предложен контракт на два года с зарплатой в 125 миллионов евро за сезон.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года – на его счету 24 забитых мяча и три результативных передачи в 39 проведенных матчах за клуб в прошедшем сезоне. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.

источник: Sky Sports
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