Онлайн трансляция матча ЦСКА – «Сочи»

Сегодня, 23 июля, московский ЦСКА примет «Сочи» в матче 2-го тура РПЛ. Встреча начнется в 15.00 по местному времени.

Посмотреть ее можно будет в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» или на его официальном сайте.

В июне этого года ЦСКА возглавил российский тренер Владимир Федотов, работавший у руля «Сочи» в прошлом сезоне. Он помог команде добиться исторического результата: черноморский клуб выиграл серебряные медали РПЛ.

К слову, в дебютном матче Федотова армейцы обыграли «Урал» (2:0), а «Сочи» победил «Торпедо» (3:1).