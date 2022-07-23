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Валерий Кечинов: Бакаев перешел в лучшую команду России. Он будет играть в основном составе «Зенита»

Воспитанник «Спартака» перебрался в Санкт-Петербург на правах свободного агента.
Валерий Кечинов: Бакаев перешел в лучшую команду России. Он будет играть в основном составе «Зенита»
23 июля 2022 15:54
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК «Зенит»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов рассказал о своем отношении к переходу Зелимхана Бакаева в «Зенит», а также выразил уверенность, что воспитанник красно-белых станет важным элементом питерской команды.

«Думаю, что Бакаев не пожалеет об уходе из «Спартака». У него было желание продлить контракт со «Спартаком», но на своих условиях. Руководство отказалось. Он перешел в самую лучшую команду на сегодняшний день в России. Что значит может пожалеть? Он уже Суперкубок завоевал. Не все сразу.

У «Зенита» есть полноценная команда, которая в последних сезонах достигает лучших в России результатов. Все будет постепенно. Сейчас Бакаев вышел на замену, потом, я думаю, он будет играть в основном составе. Это мастеровитый игрок. Я не сомневаюсь, что Зелимхан будет играть в «Зените», – цитирует Кечинова «Спорт день за днем».

Бакаев, выступавший за первую команду «Спартака» с 2018 года, заключил трудовой контракт с «Зенитом» на три сезона. В соглашение также включили пункт о продлении договора на один год.

Ранее игрок заявил, что до последнего надеялся на продление контракта со «Спартаком».

источник: «Спорт день за днем»
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