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Хет-трик Сычевого позволил «Оренбургу» разгромить «Урал»

В чемпионате России третий матч подряд заканчивается со счетом 3:0.
Хет-трик Сычевого позволил «Оренбургу» разгромить «Урал»
23 июля 2022 19:27
автор: Александр Бойченко
автор фото: ФК «Оренбург»

Сегодня, 23 июля, на стадионе «Газовик» прошел матч 2-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Уралом». Разгромную победу одержали хозяева со счетом 3:0.

Отметим, что еще в первом тайме «шмели» остались в меньшинстве. С поля был удален Лео Гогличидзе на 26-й минуте. После этого хозяева забили три мяча: хет-трик на счету у Владимира Сычевого (46, 67, 77).

Отметим, что Сычевой оформил первый хет-трик чемпионата России сезона-2022/23.

Таким образом, подопечные Марцела Лички набрали три балла и поднялись на пятую строчку в таблице, на счету «Урала» заключительное 16-е место и ноль баллов.

Следующий матч «Оренбург» проведет 27 июля на выезде против «Локомотива», а «Урал» примет «Краснодар» двумя днями позже.

источник: «Советский спорт»
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