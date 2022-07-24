Широков назвал матч «Локомотива» против «Ростова» лучшим в туре

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о матче между «Локомотивом» и «Ростовом» (2:2) во туре туре РПЛ.

«Отличная игра. «Локомотив» в первом тайме хорошо играл. Мало моментов создали, но при потере мяча сразу шли в отбор, здорово напрягали соперника. «Ростову» в первом тайме повезло с забитым голом. Наверное, в этом туре лучший матч», - приводит слова Широкова «СЭ».

У »Локомотива» отличился Антон Миранчук, на 35-й минуте реализовавший одиннадцатиметровый удар, и Константин Марадишвили (90-я). »Ростов» ответил забитыми голами в исполнении Николая Комличенко (4-я минута) и Даниила Уткина (90-я).

Примечательно, что с 65-й минуте красно-зеленые играли в меньшинстве. За вторую желтую карточку с поля был удален Алексис Бека Бека.

Таким образом, железнодорожники с двумя очками располагаются на 11-й позиции турнирной таблицы РПЛ. Дончане находятся на 10-й строчке, имея в своем активе такое же количество очков.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с петербургским «Зенитом» (30 июля), а «Ростов» примет дома подмосковные «Химки» (31 июля).