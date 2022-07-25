Червиченко - о решении «Спартака» по Педро Роше: Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко рад, что клуб принял решение избавиться от бразильского нападающего Педро Роши.

«Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Хорошо, что пути «Спартака» и Педро Роши скоро разойдутся.

В этом клубе таким плохим легионером является не только Роша, а каждый второй иностранец. Просто возле бразильца исполняли больше танцев.

Таких проблемных легионеров покупают только для того, чтобы люди, которые продвигают этот трансфер, нажились деньгами. В «Спартаке» это давно сложившаяся практика, и пока, к сожалению, никак не купированная», - приводит слова Червиченко Sport24.ru.

Напомним, Роша стал игроком «Спартака» в 2017 году. За пять лет он провел 22 матча в составе красно-белых, в которых забил один мяч.

Прошлый сезон форвард провел в бразильском «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды.