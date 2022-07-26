Голкипер Хайкин планирует попасть в сборную России

Российский голкипер норвежского «Буде Глимт» Никита Хайкин признался, что мечтает сыграть за сборную России.

«Одной из моих целей остается представлять мою родную страну на поле. Когда меня вызвали в сборную, это было фантастическим опытом. Но все всегда хотят большего. Например, сыграть в официальном матче. Я работаю над этим», - приводит слова футболиста The Belfast Telegraph.

Также он отметил, что сейчас быть российским спортсменом в Европе непросто.

Напомним, в сезоне 2021/22 «Буде Глимт» пошумел в Лиге Европы, обыграв, в том числе, «Рому» с Жозе Моуринью во главе.