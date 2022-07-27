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Денис Черышев: Полон сил и желания скорее присоединиться к новой команде

В мае 2022 года Черышев объявил об уходе из «Валенсии»
27 июля 2022 12:54
автор: Андрей Ефимов

Полузащитник Денис Черышев рассказал о том, что начал самостоятельно готовиться к сезону, а также заявил, что у него есть интересные предложения сразу от нескольких клубов.

«У меня все хорошо: тренируюсь индивидуально, поддерживаю спортивную форму. Со здоровьем все замечательно, Слава Богу. Есть интересные предложения от ряда клубов, нахожусь в стадии переговоров. Полон сил и желания скорее присоединиться к новой команде», - написал Черышев в своих соцсетях.

Ранее Marca сообщила о том, что полузащитник сборной России самостоятельно приступил к подготовке к новому сезону. Кроме того, по информации испанского издания, Черышеву не поступало никаких предложений.

Напомним, что российский полузащитник выступал за «летучих мышей» с 2019 года. За это время он провел 121 матч за команду во всех турнирах, записав на свой счет 11 забитых мячей и 12 голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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