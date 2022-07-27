В «Торино» не планируют подписывать Мозеса

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти опроверг информацию о том, что агент полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса предлагал итальянскому клубу услуги футболиста.

Как отмечает «Чемпионат», в туринской команде также опровергли информации о заинтересованности в переходе хавбека красно-белых.

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил о том, что агент нигерийца в последние недели активно предлагал услуги своего клиента на итальянском рынке. В частности, у него был диалог с руководством «Интера» и «Торино».

Напомним, что Мозес на правах аренды перешел в «Спартак» из лондонского «Челси» в июне 2020 года. В июле 2021-го подписал с красно-белыми полноценный контракт. Трансфер нигерийца, по информации transfermarkt, обошелся московскому клубу в 5 миллионов евро.

Добавим, что 31-летний полузащитник провел за российскую команду 55 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 18 забитых мячей и 13 голевых передач. Действующий контракт Мозеса с клубом рассчитан до лета 2024 года. А стоимость трансфера оценивает в 3,5 миллиона евро.