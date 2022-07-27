Андрей Червиченко: Мозес будет выбирать между комфортом и деньгами

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что полузащитнику красно-белых Виктору Мозесу будет комфортнее выступать в зарубежной команде.

- Пригодится ли Мозес в АПЛ или Серии А? Он там был уже и, если приехал в Россию, то в Европе не пригодился. Но Виктору будет комфортнее играть в той среде, потому что он англоязычный футболист, другого цвета кожи, а там афроамериканцев больше. Но я думаю, что ни один зарубежный клуб не будет платить столько, сколько ему платят в «Спартаке». Поэтому Мозес будет выбирать между комфортом и деньгами, - приводит слова Червиченко Metaratings.

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил о том, что агент нигерийца в последние недели активно предлагал услуги своего клиента на итальянском рынке. В частности, у него был диалог с руководством «Интера» и «Торино». Позже в туринской команде опровергли эту информацию, заявив, что 31-летний полузащитник не входит в сферу интересов клуба.

Добавим, что Мозес перешел в «Спартак» из «Челси» в июне 2020 года на правах аренды, а в июле 2021-го подписал с красно-белыми полноценный контракт. С тех пор хавбек провел за российскую команду 55 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 18 забитых мячей и 13 голевых передач.