Андрей Чернышов: В паре «Ференцварош» – «Карабах» фаворита нет, игра будет от ножа

Экс-защитник сборных СССР и России Андрей Чернышов дал прогноз на противостояние в этой паре.

– «Карабах» вначале выбил польский «Лех», причем разгромил поляков дома 5:1. Хотя «Лех» считался бОльшим фаворитом в этой паре. А вчера выбил из Лиги очень крепкий «Цюрих».

– Это еще раз подтверждает наши слова, что на этой стадии возможны сюрпризы. Кто думал, что «Карабах» выбьет «Лех», а потом и «Цюрих».

Знаю, что «Карабах» лидер последних лет Азербайджанского футбола, у клуба хорошая инфраструктура, новая арена.

Скажу так: игра будет от ножа, слишком большие ставки на кону (участникам группового турнира прошлой Лиги чемпионов выплатили по 15,3 млн евро. – Прим. ред.). Думаю, шансы команда равны.

P.S. Первый матч 3-го отборочного раунда между «Карабахом» и «Ференцварошем» пройдет 2 августа в Баку.