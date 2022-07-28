Колосков - о скандировании турками фамилии Путина: Выразили несогласие с происходящим в Европе

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об инциденте на матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Фенербахче» - «Динамо К», когда турецкие фанаты начали скандировать фамилию президента России Владимира Путина.

«На мой взгляд, ничего страшного местные любители футбола не сделали. Можно сказать, таким образом они выразили несогласие с происходящим сегодня в Европе. Честь им и хвала», - приводит слова Колоскова RT.

Отметим, что по ходу встречи фанаты турецкого клуба скандировали фамилию президента России Владимира Путина. По этой причине главный тренер «Динамо» Мирча Луческу отказался посетить послематчевую пресс-конференцию.

В следующей стадии Лиги чемпионов «Динамо» встретится с австрийским «Штурмом».