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Колосков - о скандировании турками фамилии Путина: Выразили несогласие с происходящим в Европе

Инцидент произошел в матче «Ференцварош» - «Динамо» Киев.
Колосков - о скандировании турками фамилии Путина: Выразили несогласие с происходящим в Европе
28 июля 2022 22:43
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автор фото: "Советский спорт"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об инциденте на матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Фенербахче» - «Динамо К», когда турецкие фанаты начали скандировать фамилию президента России Владимира Путина.

«На мой взгляд, ничего страшного местные любители футбола не сделали. Можно сказать, таким образом они выразили несогласие с происходящим сегодня в Европе. Честь им и хвала», - приводит слова Колоскова RT.

Отметим, что по ходу встречи фанаты турецкого клуба скандировали фамилию президента России Владимира Путина. По этой причине главный тренер «Динамо» Мирча Луческу отказался посетить послематчевую пресс-конференцию.

В следующей стадии Лиги чемпионов «Динамо» встретится с австрийским «Штурмом».

источник: «RT на русском»
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