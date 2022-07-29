Дубль Сперцяна помог «Краснодару» одержать гостевую победу над «Уралом»

Футболисты «Краснодара» на выезде обыграли «Урал» (3:1) в матче третьего тура чемпионата России.

Одним из главных героев встречи стал атакующий хавбек «быков» Эдуард Сперцян, отличившийся дублем на 59-й и 74-й минутах с пенальти. Еще один гол в составе гостей забил защитник Сергей Бородин (28). У хозяев забитым мячом отметился нападающий Алексей Каштанов (90+1).

Таким образом, подопечные Александра Сторожука одержали свою первую победу в новом сезоне РПЛ. В данный момент команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице, набрав четыре очка. В свою очередь екатеринбуржцы потерпели свое третье поражение кряду, опустившись на последнюю, 16-ю строчку.

6 августа «Краснодар» сыграет дома с «Локомотивом», а «Урал» в тот же день на своем поле примет «Спартак».

Чемпионат России

3-й тур

«Урал» – «Краснодар» – 1:3 (0:1)

Голы: Каштанов, 90+1 – Бородин, 28. Сперцян, 59, 74 (оба – с пенальти).

«Урал»: Помазун, Герасимов (Шатов, 64 – Железнов, 82), Быковский, Кузьмичев, Эмерсон, Коновалов, Егорычев, Сунгатулин (Подберезкин, 64), Мишкич, Бикфалви, Каштанов.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Бородин, Литвинов, Волков, Ионов (Халназаров, 88), Якимов (Кратков, 65), Сперцян (Кокоев, 86), Баньяц (Самко, 81), Сулейманов, Манелов.

Предупреждения: Коновалов (33), Якимов (51), Герасимов (58), Мишкич (67).