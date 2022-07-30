Алексей Сафонов: «Спартак» не оставит шансов «Оренбургу», не вижу здесь вариантов

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился прогнозом на матч 3-го тура чемпионата российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Оренбургом».

– «Спартак» не оставит шансов дома «Оренбургу», выиграет в два мяча и больше. Не вижу здесь вариантов. «Спартак» по подбору игроков, по общему классу команды просто сильнее, – рассказал Сафонов в интервью «Советскому спорту».

Добавим, что после первых двух туров чемпионата «Спартак», набрав четыре очка, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург», имея в активе три очка, располагается на девятой строчке.