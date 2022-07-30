Алексей Сафонов: Над Федотовым смеялись, когда ЦСКА проигрывал, но сейчас пошла игра на деньги

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился прогнозом на матч 3-го тура чемпионата российской премьер-лиги между «Пари НН» и ЦСКА.

– Меня Нижний пока совсем не впечатлил – возможно, команда еще притирается к главному тренеру. Над Федотовым смеялись, когда ЦСКА проигрывал перед сезоном. Но то были товарищеские матчи, а сейчас пошла игра на деньги. Поэтому, думаю, за счет класса ЦСКА наберет три очка, – сказал Сафонов в интервью «Советскому спорту».

Добавим, что после первых двух туров чемпионата ЦСКА, одержав две победы, лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН», имея в активе одно очко, располагается на 14-й строчке.