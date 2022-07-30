Алексей Сафонов: «Зенит» не проиграет «Локомотиву», главное, чтоб все решилось на поле

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился прогнозом на матч 3-го тура чемпионата российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом».

– В этом матче далеко не все ясно. Думаю, «Зенит» не проиграет, либо победит в один мяч. «Локомотив» понемногу оживает. Главное, чтоб все решилось на поле. Но будет судить Карасев, наш лучший на сегодня арбитр, – сказал Сафонов в интервью «Советскому спорту».

Добавим, что после первых двух туров чемпионата «Зенит», набрав четыре очка, занимал третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив», имея в активе два очка, располагался на десятой строчке.