Дубль Нобоа помог «Сочи» одержал победу над «Ахматом»

Футболисты «Сочи» нанесли поражение «Ахмату» в домашнем матче 3-го тура российской премьер-лиги.

Дубль в составе южан на свой счет записал Кристиан Нобоа (20, 49-я минуты). У гостей единственный гол на счету Александра Трошечкина (61).

Таким образом, подопечные Вадима Гаранина набрали шесть баллов после трех туров и расположились на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмата», имея в активе четыре очка, занимает шестую строчку.

В следующем туре «Сочи» 7 августа дома сыграет против «Нижнего Новгорода», а «Ахмат» днем ранее на своем поле примет «Зенит» .

РПЛ

3-й тур

«Сочи» - «Ахмат» 2:1

Голы: Нобоа 20, 49, - Трошечкин 61

«Сочи»: Адамов, Терехов, Мещанинов, Дркушич, Бурмистров, Макарчук, Нобоа, Цаллагов, Ангбан, Сарвели, Мелкадзе (Юсупов, 75).

«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Семенов (Быстров, 79), Нижич, Журавлев, Богосовац, Тимофеев (Швец, 60), Бериша (Конате, 60), Трошечкин, Олейников (Садулаев, 46), Ильин (Агаларов, 46).

Предупреждения:

Цаллагов (4), Тодорович (5), Мещанинов (8), Терехов (12), Бериша (21), Ангбан (45), Нобоа (59), Макарчук (62).