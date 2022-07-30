Хет-трик экс-хавбека «Спартака» Тиля помог ПСВ одолеть «Аякс» в Суперкубке Нидерландов

В субботу, 30 июля, состоялся матч за Суперкубок Нидерландов между «Аяксом» и ПСВ. Победу одержали номинальные гости со счетом 5:3.

В составе «аяксидов» отличились Стивен Бергвейн (16-я минута), Антони (54) и Мохаммед Кудус (79). У победителей хет-триком отметился бывший полузащитник «Спартака» Гус Тиль (32, 45+2, 69), еще один гол на свой счет записал Коди Гакпо (66). В дополнительном времени забил Хави Симонс (90+1).

Отметим, что на 79-й минуте встречи нигерийский защитник амстердамского клуба Калвин Басси получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Суперкубок Голландии

Финал

«Аякс» (Амстердам) - ПСВ (Эйндховен) 3:5

Голы: Бергвейн 16, Антони 54, Кудус 79, - Тиль 32, 45+2, 69, Гакпо 66, Симонс 90+1