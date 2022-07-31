«РБ Лейпциг» заинтересован в повторном подписании Тимо Вернера

Форвард лондонского «Челси» может вернуться в «РБ Лейпциг».

Как сообщает Sky Sports, у Веренра не сложились отношения с главным тренером английского клуба Томасом Тухелем. При этом 26-летний центральный нападающий хочет регулярно появляться на поле, чтобы попасть в сборную Германии Ханси Флика и сыграть на чемпионате мира в Катаре.

Главный тренер «РБ Лейпцига» Доменико Тедеско отказался комментировать возможный трансфер Вернера перед игрой за Суперкубок с «Баварией».

По информации издания, на форварда также претендует туринский «Ювентус».

Напомним, что Вернер перебрался в «Челси» в летом 2020 года за 53 миллиона евро. С тех пор он провел за клуб премьер-лиги 89 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 23 забитых мяча и 11 голевых передач.

В «РБ Лейпциг» нападающий перебрался в июле 2016-го из «Штутгарта» за 22,2 миллиона евро. За четыре года в составе «Красных быков» нападающий провел 158 встреч, забил 93 гола и сделал 40 результативных передач.

Срок действующего соглашения между Вернером и «Челси» рассчитан до лета 2025