Рэмзи подписал контракт с «Ниццей»

«Ниццы» объявила о подписании соглашения с валлийским хавбеком Аароном Рэмзи.

Как сообщает официальный сайт французского клуба, 31-летний хавбек перешел в команду на правах свободного агента. срок контракта не разглашается.

Ранее в СМИ появилась информация, что Рэмзи подписал с «Ниццей» соглашение до лета 2025 года.

Напомним, что Аарон начинал прошлый сезон в «Ювентусе», а затем ушел в аренду «Рейнджерс».

В составе шотландской команды полузащитник провел десять матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.