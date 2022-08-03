Дмитрий Селюк: Хорошо, что Черчесов не проиграл в Баку, но ничего еще не ясно

«Ференцварош» Станислава Черчесова сыграл вничью 1:1 в Баку первый матч 3-го раунда отбора Лиги чемпионов с местным «Карабахом». Ответная игра в Будапеште пройдет 9 августа.
После матча «Советский спорт» позвонил футбольному агенту Дмитрию Селюку.
– Как и ожидалось, «Карабах» более сложный соперник, чем «Слован», – говорит Дмитрий Селюк. – Хорошо, что не проиграли, но повышенная ценность гола на выезде уже отменена, поэтому ничего в этом противостоянии пока не ясно. «Карабах» в Будапеште вполне может сыграть вничью в основное время.
источник: «Советский спорт»