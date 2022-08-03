«Есть игра и есть результат»: Черчесов высказался после матча с «Карабахом» в квалификации ЛЧ

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился эмоциями после матча с «Карабахом» (1:1) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.
По словам российского специалиста, соперник владел преимуществом на поле и активно шел в атаку благодаря прекрасной поддержке трибун.
«Несмотря на то, что отдали пространство, инициативу игры мы не отпускали. Есть игра и есть результат. Команда от меня услышит мое мнение, публично разбирать я ничего не буду. Мы сыграли 1:1, разбирать игру будем по возвращении, – добавил Черчесов, чьи слова приводит «Матч ТВ».
Напомним, ответный матч команды проведут 9 августа в Будапеште.
источник: Телеканал «Матч ТВ»