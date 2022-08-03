«Есть игра и есть результат»: Черчесов высказался после матча с «Карабахом» в квалификации ЛЧ

«Дело не в деньгах, а в успехе российского хоккея!» СКА и «Лига Ставок» подписали соглашение до 2025 года

В преддверии крупного предсезонного турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open» состоялась церемония подписания партнерского контракта между ХК СКА и «Лигой Ставок».