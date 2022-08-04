Федотов – о матче с «Факелом»: ЦСКА предстоит напряженный поединок

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий перед матчем против «Факела» в 4-м туре РПЛ.

В частности, он заявил, что клуб из Воронежа заслужил добрых слов о своем выступлении на старте сезона. Кроме того, специалист подчеркнул, что у игроков «Факела» есть характер и командный дух.

«Воронежцы очень хорошо выбегают в быструю атаку после стандартных положений. «Факел» отлично готов функционально, после перерыва забивает голы, спасает игры. Предстоит, как всегда, напряженный поединок. В чем-то он может быть похожим на тот, что мы провели в Нижнем Новгороде», – добавил Федотов в интервью Bobsoccer.

Напомним, ЦСКА примет «Факел» 6 августа. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 17.30 мск.