Сегодня «Крылья Советов» сыграют с московским «Динамо» в матче 4-го тура РПЛ

Сегодня, 7 августа, «Крылья Советов» примут московское «Динамо» в матче 4-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Самаре и начнется в 17.30 мск, а главным арбитром поединка выступит Виталий Мешков (Дмитров).

Посмотреть эту игру можно будет по платной трансляции на телеканале «Матч Премьер». Ее стоимость составляет 149 рублей.

Напомним, туром ранее самарский клуб сыграл в ничью с московским «Торпедо» (1:1), а бело-голубые разошлись миром в матче против «Факела» (3:3).

К слову, в новом сезоне РПЛ «Крылья» занимают 10-е место, набрав 4 очка. В активе «Динамо» – 5 очков и 6-я позиция.