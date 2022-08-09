Орещук поддержал возможное назначение Юрана главным тренером «Урала»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран – подходящая кандидатура на должность наставника «Урала». Такое мнение выразил футбольный агент Роман Орещук.

«Для меня это кризис-менеджер. Был бы интересный вариант, если бы его сейчас «Урал» позвал. Для «Урала» он был бы интересен – поставить игру, наверное, нет, но встряхнуть команду Юран сумел бы», – заявил Орещук, чьи слова приводит спортивный интернет-портал.

Напомним, сегодня, 9 августа, Юран был уволен из «Химок». По данным СМИ, специалист покинул команду из-за разногласий с руководством.

Что касается «Урала», то ранее клуб расторг контракт с Игорем Шалимовым из-за провального выступления в новом сезоне РПЛ. В данный момент команда из Екатеринбурга занимает последнее, 16-е место.