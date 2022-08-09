Источник: ЦСКА не смог договориться о переходе защитника «Насьоналя» Хоакина Сосы

Защитник «Насьоналя» Хоакин Соса останется в команде. Об этом пишут уругвайские СМИ.

По данным источника, футболист мог перейти в московский ЦСКА, однако, армейцы не смогли удовлетворить финансовые запросы латиноамериканского клуба: их не устроило финальное предложение по трансферу.

Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний Соса выступает на правах аренды за уругвайский «Ливерпуль». На его счету 19 матчей и 1 голевой пас, а потенциальный трансфер игрока оценивается в 500 тысяч евро.