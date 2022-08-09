Агент Кофрие отреагировал на слухи об уходе из «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие продолжит выступления за российский клуб. Об этом заявил агент игрока Давид Ласарацина.

«Я видел какие-то заметки о том, что мой клиент может покинуть «Спартак», но могу сказать вам, что это полнейшая чушь!» – сказал менеджер спортивному интернет-порталу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» намерен избавиться от Кофрие. В нынешнем сезоне 25-летний бельгиец отыграл 1 один матч в РПЛ.

К слову, контракт защитника действует до 30 июня 2025 года, а потенциальный переход оценивается в 900 тысяч евро.