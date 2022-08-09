«Ничего неожиданного»: Семин отреагировал на вылет «Ференцвароша» из Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение «Ференцвароша» в ответном матче 3-го раунда квалификации ЛЧ с азербайджанским «Карабахом».

«Карабах» – очень серьезная команда, постоянно выигрывает чемпионат Азербайджана, участвует во всех европейских кубках, достаточно далеко проходит в турнирной таблице. Поэтому ничего неожиданного здесь нет», – сказал Семин, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, венгерский клуб, выступающий под руководством Станислава Черчесова, уступил «Карабаху» с общим счетом 2:4. Теперь «Ференцварошу» предстоит поспорить за выход в Лигу Европы с победителем пары «Шемрок Роверс» (Ирландия) – «Шкупи» (Македония).