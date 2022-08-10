«А как мы можем быть против?»: пресс-служба «Спартака» – о назначении Генича на матч против «Сочи»

14 августа московский «Спартак» сыграет против «Сочи» в 5-м туре РПЛ. Встреча пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 20.00 по местному времени, а прокомментирует ее Константин Генич.

Таким образом, спортивный журналист впервые за пять месяцев получил назначение на игру с участием красно-белых, которые потребовали от «Матч ТВ» отстранить его репортажей с участием столичного клуба.

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на решение телеканала. Он сказал спортивному порталу: А как мы можем быть против? Мы же не «Матч ТВ».

Ранее Генич заявил, что сам отказался от работы на матчах «Спартака», однако, СМИ уверяют, что журналиста отстранили по требованию клубного руководства.