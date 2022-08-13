Евгений Алдонин: Не стал бы утверждать, что «Спартак» играет в какой-то сверхатакующий футбол

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин оценил игру «Спартака» под руководством испанца Гильермо Абаскаля.

«Не стал бы сейчас утверждать, что «Спартак» играет в какой-то сверхатакующий футбол и матчи изобилуют голевыми моментами. Но пока ситуация такая: команда провела четыре игры и находится в верхней части турнирной таблицы. Будет ли это стабильно, покажет время. И пока каких-то далеко идущих планов и стратегий я бы не строил. Но на данном этапе команда добилась хорошего результата», – заявил Алдонин новостному агентству.

Напомним, в нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» занимает второе место, набрав 10 очков. В четырех матчах команда одержала три победы, забив 11 мячей.