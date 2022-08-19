Савичев сменил Бородюка в должности главного тренера «Торпедо»

Новым главным тренером «Торпедо» стал Николай Савичев. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Отмечается, что в штаб 57-летнего специалиста вошли старший тренер Николай Ковардаев, помощник тренера Андрей Гордеев, тренер вратарей Анатолий Рожков и тренер по физподготовке Александр Шуленин.

Напомним, Савичев работал руководителем программы развития молодежного футбола московского клуба. Кроме того, он трудился в должности тренера в разные годы.

Ранее пост наставника покинул российский специалист Александр Бородюк.

К слову, в новом сезоне РПЛ «Торпедо» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице.