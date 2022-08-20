«Динамо» – «Спартак»: «Матч ТВ» в прямом эфире покажет столичное дерби

Сегодня, 20 августа, московское «Динамо» примет «Спартак» в матче 6-го тура РПЛ.

Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 17.30 по местному времени, а главным арбитром поединка выступит Павел Кукуян из Сочи.

Как сообщается на сайте «Матч ТВ», телеканал покажет столичное дерби на бесплатной основе. Старт трансляции – в 16.25 мск.

В новом сезоне РПЛ «Спартак» занимает первое место, набрав 13 очков. В активе бело-голубых – 9 очков и 6-я позиция. К слову, обе команды идут без поражений.