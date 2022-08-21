«Реал» в гостях разгромил «Сельту»

Футболисты «Реала» одержали победу над «Сельтой» в домашнем матче 2-го тура чемпионата Испании.
В составе мадридской команды голами отметились Карим Бензема (14-я минута, пен.), Лука Модрич (42), Винисиус Жуниор (56), Федерико Вальверде (66). У клуба из Виго точным ударом отличился Яго Аспас (23, пен.)
Отметим, что на 86-й минуте игры нападающий «королевского клуба» Эден Азар не смог реализовать 11-метровый удар.
После этой встречи «Реал», одержав две победы на старте сезона, набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу испанской примеры. «Сельта», имея в активе одно очко, расположилась на 14-й строчке.
источник: «Советский спорт»