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«Реал» в гостях разгромил «Сельту»

Встреча прошла в субботу, 20 августа, на стадионе «Балаидос» в Виго (Испания) и завершилась со счетом 4:1 в пользу мадридского клуба.
21 августа 2022 00:50

Футболисты «Реала» одержали победу над «Сельтой» в домашнем матче 2-го тура чемпионата Испании.

В составе мадридской команды голами отметились Карим Бензема (14-я минута, пен.), Лука Модрич (42), Винисиус Жуниор (56), Федерико Вальверде (66). У клуба из Виго точным ударом отличился Яго Аспас (23, пен.)

Отметим, что на 86-й минуте игры нападающий «королевского клуба» Эден Азар не смог реализовать 11-метровый удар.

После этой встречи «Реал», одержав две победы на старте сезона, набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу испанской примеры. «Сельта», имея в активе одно очко, расположилась на 14-й строчке.

источник: «Советский спорт»
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Встреча прошла в субботу, 20 августа, на стадионе «Балаидос» в Виго (Испания) и завершилась со счетом 4:1 в пользу мадридского клуба.
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