«ПСЖ» на выезде разгромил «Лилль» благодаря голам Мбаппе, Месси и Неймара

Футболисты «ПСЖ» нанесли крупное поражение «Лиллю» (7:1) в выездном матче Лиги 1.

В составе «парижан» голами отметились Килиан Мбаппе (1-я, 66-я и 87-я минуты), Лионель Месси (28), Ашраф Хакими (39), и Неймар (44, 52). У хозяев поля точным ударом отметился Жонатан Бамба (54).

После этой встречи «ПСЖ», одержавший три победы на старте сезона, возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Лилль», имея в активе четыре очка, расположился на десятом месте.

В следующем туре «ПСЖ» 28 августа на своем поле сыграет против «Монако», а «Лилль» 26-го числа на выезде встретится с «Аяччо».

Чемпионат Франции

Лига 1

3-й тур

«Лилль» – «ПСЖ» – 1:7

Голы: Бамба, 52. – Мбаппе, 1. Месси, 28. Хакими, 39. Неймар, 44. Неймар, 52. Мбаппе, 66. Мбаппе, 87.