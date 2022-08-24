«Лестер» оценил трансфер Фофана в 95 миллионов евро

«Лестер» не намерен снижать цену за переход французского защитника Уэсли Фофана.

Как сообщают британские СМИ, «Лестер Сити» отказался снижать цену за трансфер 21-летнего центрального защитника команды Уэсли Фофана. «Лисы», несмотря на желание игрока покинуть клуб, хотят получить за его переход 80 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что Фофана не скрывает своего желания перебраться на «Стэмфорд Бридж». Защитник не участвовал в матче 3-го тура английской премьер-лиги против «Саутгемптона» (1:2) на выходных. После матча главный тренер команды Брендан Роджерс заявил, что француз думал не о том и был не в том настроении, чтобы играть.

Ранее сообщалось, что «Лестер» готов расстаться с французом, если получит за его трансфер порядка 90-100 миллионов евро. Также в СМИ появлялась информация, что «Челси» предварительно согласовал условия личного контракта с защитником «Лестера».

На данный момент Фофана исключен из основной команды за пропуск тренировки и занимается с молодежной командой «Лестера».

Добавим, что Фофана перешел в «Лестер» из «Сент-Этьена» в октябре 2020 года за 35 миллионов евро. С тех пор защитник провел за английскую команду 52 встречи, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу, а также заработав 14 желтых карточек.

Действующий контракт француза с «Лестером» рассчитан до лета 2027 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость трансфера защитника в 40 миллионов евро.