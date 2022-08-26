Сарвели заявил, что «Сочи» в игре с «Химками» оставил голы для следующих матчей

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели остался доволен тем, как он и его партнеры реализовывали моменты в матче против «Химок» (4:1) и оценил назначенные в игре пенальти.

Напомним, что «барсы» четыре раза били штрафные удары с одиннадцатиметровой отметки.

«Реализация? Я думаю, четыре достаточно, чтобы победить. Оставим голы на следующие матчи. О пенальти. Не думаю, что кто-то посмотрит на пенальти и скажет, что их не было», - сказал футболист «Сочи» клубной пресс-службе.

«Барсы» набрали 13 очков и поднялись на четвертое место турнирной таблицы, подмосковная команда осталась с семью очками девятой.

В следующем туре «Химки» 3 сентября сыграют на выезде с «Оренбургом», «Сочи» в этот же день проведет гостевой матч против «Краснодара».