«Челси» договорился с «Лестером» о переходе Фофана

«Челси» достиг устной договоренности с «Лестером» по поводу оплаты за переход Уэсли Фофана.

Трансфер 21-летнего центрального защитника обойдется лондонцам в 82,5 миллиона евро плюс бонусы, сообщают британские СМИ.

Как отмечается, условия личного контракта между Фофаной и «Челси» будут согласованы быстро и не вызовут никаких проблем.

На данный момент Фофана исключен из основной команды за пропуск тренировки и занимается с молодежной командой «Лестера».

Напомним, что Фофана не скрывал своего желания перебраться на «Стэмфорд Бридж». Защитник не участвовал в матче 3-го тура английской премьер-лиги против «Саутгемптона» (1:2). После матча главный тренер команды Брендан Роджерс заявил, что француз думал не о том и был не в том настроении, чтобы играть.

Ранее сообщалось, что «Лестер» готов расстаться с французом, если получит за его трансфер порядка 90-100 миллионов евро.