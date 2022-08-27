«Пари НН» – «Динамо»: Калинский сократил разницу в счете

Футболисты «Пари НН» сократили разницу в счете до минимума в домашнем матче чемпионата России против «Динамо».

На 17-й минуте встречи счет точным ударом с пенальти открыл полузащитник москвичей Даниил Фомин. На 29-й минуте нападающий Константин Тюкавин удвоил преимущество бело-голубых.

На 61-й минуте игры нападающий нижегородцев Николай Калинский сократил разницу в счете, переиграв голкипера москвичей Антона Шунина с 11-метровой отметки.

На данный момент идет второй тайм встречи, счет 2:1 в пользу «Динамо».

Добавим, что после шести туров РПЛ «Динамо» с 12 очками занимало пятое место в турнирной таблице чемпионата, «Пари НН», имея в активе пять очков, располагался на 13-й строчке.