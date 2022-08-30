Бувач – о трансфере Маричаля: Уверен, для «Динамо» это качественное усиление

Сегодня, 30 августа, состав московского «Динамо» усилил уругвайский защитник Николас Маричаль, выступавший за «Насьональ».

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал приглашение 21-летнего игрока

«Николас – молодой футболист с опытом игры в уругвайской лиге и Кубке Либертадорес. У него большой потенциал. Мы уверены, что для нас это качественное усиление», – цитирует Бувача пресс-служба столичного клуба.

Напомним, Маричаль – воспитанник «Насьоналя». За эту команду он провел 65 матчей и получил 16 карточек, в том числе – два удаления.

К слову, за бело-голубых уругваец будет выступать под номером 18.