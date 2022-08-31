Черышев стал игроком «Венеции» (фото)

Бывший футболист мадридского «Реала» Денис Черышев перебрался в «Венецию». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

31-летний полузащитник заключил контракт в последний день лета. Детали его соглашения не раскрываются. В новой команде он будет выступать под номером 21.

Напомним, Черышев пребывал в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он играл за «Валенсию». На его счету 17 матчей в Ла Лиге и 2 ассиста.

К слову, помимо «летучих мышей» россиянин также выступал за «Вильярреал» и «Севилью». Он является победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.