Гогниев может сменить Писарева в должности главного тренера «Химок»

В прошлом сезоне молодой специалист помог «Алании» дойти до полуфинала Кубка России.

«Химки» рассматривают вариант с увольнением Николая Писарева с должности главного тренера команды. Об этом пишет «РБ-Спорт».

По данным источника, окончательное решение будет принято сегодня, 31 августа. На его место клуб рассматривает Спартака Гогниева, который в прошлом сезоне довел «Аланию» до полуфинала Кубка России.

Что касается Писарева, то он возглавил «Химки» 10 августа после отставки Сергея Юрана. Через несколько дней новый наставник команды заболел коронавирусом и был изолирован от коллектива.