«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вест Хэмом» и вышел на третье место в АПЛ

«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» разошлись миром в матче 5-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Команда Антонио Конте вышла вперед благодаря автоголу Тило Керера. Это случилось на 34-й минуте. «Вест Хэм» ушел от поражения, забив во втором тайме: отличился Томаш Соучек.
Таким образом, «шпоры» набрали 11 очков и вышли н 3-е место в чемпионате Англии. У «Вест Хэма» – 4 очка и 14-я позиция.
3 сентября «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Фулхэма», а «молотобойцы» в тот же день встретятся на выезде с «Челси».
источник: «Советский спорт»