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«ПСЖ» – «Ювентус»: экс-игрок «Зенита» Паредес – в стартовом состава туринцев

Встреча пройдет в Париже.
06 сентября 2022 21:14
автор: Артур Гичунцев

Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Ювентуса» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«ПСЖ»: Доннарумма, Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Хакими, Верратти, Витинья, Нуну Мендеш, Месси, Мбаппе, Неймар.

«Ювентус»: Перин, Данило, Бонуччи, Бремер, Куадрадо, Миретти, Паредес, Рабьо, Костич, Милик, Влахович.

Напомним, встреча пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22.00 мск.

Следить за ходом противостояния можно будет в прямом эфире «Матч ТВ» или на его официальном сайте.

Добавим, что главным арбитром поединка выступит Энтони Тейлор из Англии.

источник: «Советский спорт»
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