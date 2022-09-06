«ПСЖ» – «Ювентус»: экс-игрок «Зенита» Паредес – в стартовом состава туринцев

Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Ювентуса» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«ПСЖ»: Доннарумма, Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Хакими, Верратти, Витинья, Нуну Мендеш, Месси, Мбаппе, Неймар.
«Ювентус»: Перин, Данило, Бонуччи, Бремер, Куадрадо, Миретти, Паредес, Рабьо, Костич, Милик, Влахович.
Напомним, встреча пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22.00 мск.
Следить за ходом противостояния можно будет в прямом эфире «Матч ТВ» или на его официальном сайте.
Добавим, что главным арбитром поединка выступит Энтони Тейлор из Англии.
источник: «Советский спорт»