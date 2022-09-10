«Панические покупки»: Невилл – о трансферах «МЮ» в летнее межсезонье

Бывший футболист сборной Англии Гари Невилл обрушился с критикой на владельцев «Манчестер Юнайтед».

По его словам, семья Глейзеров неразумно потратила крупную сумму денег на усиление состава в надежде успокоить недовольных болельщиков.

«Это были панические покупки. Предложения Каземиро и Антони поступили за два дня до игры с «Ливерпулем», что, очевидно, было моментом, когда им просто нужно было как-то привлечь игроков. В начале лета они не собирались тратить те деньги, которые по итогу вложили в трансферы», – добавил Невилл британским СМИ.

Добавим, что этим летом «МЮ» также сменил главного тренера: новым наставником команды стал Эрик тен Хаг, работавший в «Аяксе».

В новом сезоне АПЛ команда идет на пятой позиции, набрав 12 очков.