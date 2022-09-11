Стало известно, где покажут матч «Ростов» – «Спартак»

Сегодня, 11 сентября, «Спартак» сыграет на выезде с «Ростовом» в матче 9-го тура РПЛ. Встреча пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 19.45 мск.

Следить за ходом противостояния можно будет в прямом эфире телеканала «Матч Премьер» или на его официальном сайте. Стоимость трансляции – 149 рублей.

В новом сезоне чемпионата России команда Валерия Карпина занимает 7-е место, набрав 16 очков. Донской клуб идет без поражений. У москвичей – столько же, однако, они опережают «Ростов» по дополнительным показателям и занимают шестую позицию.

Добавим, что главным арбитром матча выступит Сергей Карасев из Москвы.