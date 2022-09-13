«Спортинг» победил «Тоттенхэм», забив два мяча в добавленное время

«Спортинг» обыграл «Тоттенхэм» в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Оба мяча португальский клуб забил в добавленное время ко второму тайму: отличились Паулинью и Артур Гомес.

Таким образом, «Спортинг» набрал 6 очков и возглавил группу D. У лондонцев – 3 очка и вторая позиция.

4 октября англичане сыграют в гостях с немецким «Айнтрахтом», а команда Рубена Аморима в тот же день встретится на выезде с французским «Марселем».