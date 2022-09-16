«Продолжайте в том же духе»: Кокорин обратился к своим персональным болельщикам

Форвард «Ариса» Александр Кокорин поблагодарил российских болельщиков за поддержку, а также пригласил их на матчи кипрской команды.

«Пожелания моим персональным болельщикам: кто смотрит за «Арисом», спасибо за вчерашнюю трансляцию. На рутубе, я так понял, она была. Многие сказали, что очень просто было найти. До этого были проблемы, связанные с ситуацией в России – непонятно как это все регистрируется, у многих не получалось. Поэтому спасибо за трансляцию, продолжайте в том же духе.

Нас много кто смотрит, правда. А всем, кто находится здесь, желаем приходить на наши домашние игры. У нас новый крутой стадион, и в скором времени будет вообще новый стадион, поэтому всех ждем на наших матчах», – сказал Кокорин клубной пресс-службе.

Напомним, 31-летний форвард принадлежит «Фиорентине». Он перебрался в «Арис» на правах аренды и уже успел отличиться. Этот гол стал первым для игрока впервые за 655 дней.

Ранее Кокорин поделился эмоциями от нахождения в новой команде.